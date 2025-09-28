Habertürk
        Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:23
        Uşak'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen H.H.A. (55) yönetimindeki 43 UE 505 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında şarampole düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.A.Ö. (66), C.A. (60) ve H.Ö. (21) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

