        Uşakspor gol yemeyen tek takım

        Uşakspor gol yemeyen tek takım

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.

        Demirören Haber Ajansı
        29.09.2025 - 12:04
        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı. Oynadığı müsabakalarda sırasıyla Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı.

        Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsan Uşak temsilcisinde 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık attığı 3 golle dikkat çekti. Efecan, bir önceki maçta Ayvalıkgücü filelerini 2 kez sarsmıştı. Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Uşak, 3'üncü Lig'de grubundaki Karşıyaka'yla birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri konumunda.

