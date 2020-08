Ege'nin incisi, lezzetin ‘Gedik’lisi Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer aldı

Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968’den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran ve Uşak ilinin vergi rekortmenliğini de elinde bulunduran Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer aldı.



Ege’den sofralarımıza getirdiği lezzetli ve bol çeşitli ürünlerle günlük 400 bin adet kesim kapasitesine sahip tesisleri bulunuyor. Ayrıca yine günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip ileri işlem tesisleri dünyada uygulanan en son teknolojik ekipmanlar ile donatılıyor. Köyden kente göçün önlenmesinde tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi olduğunu düşünen Gedik Piliç; bu hedef ekseninde verdiği eğitimler ve destekle, üretimde yüksek kalite ve verimliliğe ulaşarak ülke kalkınmasının mümkün olabileceğine inanıyor.



Dünyada 16 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye’nin tamamına 55 bayi ile dağıtım yapan Gedik Piliç; 2 bin 600 üzerinde çalışanı, piliç yetiştiricileri ve tedarikçileri ile tüketicilerin sofralarına zengin protein kaynağı beyaz eti, birbirinden çeşitli lezzetleriyle ulaştırıyor. Kaliteli üretim ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti misyonuyla ulusal marketlerde bulunan ürünlerine her geçen gün bir yenisini ekleyerek, müşterilerini memnun etmeyi başarıyor.

Her yıl yaklaşık 500 üreticisi ile bir araya gelerek uzman veteriner hekimler eşliğinde eğitim toplantıları düzenleyen Gedik Piliç; üreticisinin bilinçlendirilmesi ve çiftçinin eğitimine de büyük önem veriyor. Ülke ve bölge çiftçisinin en üst düzeyde eğitilmesinin, toplumsal sorumluluğun ve kendi misyonunun bir parçası olarak görüyor.

İstihdam konusunda da kendine güvenen Gedik Piliç, ürün portföyü ve kapasite artışı hedefiyle 2020 yılında da başarısını her alanda sürdürmeye devam ediyor. Gittikçe artan pazar payındaki üretim artışıyla sağlıklı zengin protein kaynağı tavuk etini en kaliteli hali ile müşterilerine ulaştırmayı ilke edinen Gedik Piliç, üretimde birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan ve kullanmaya da devam eden kuruluş olarak da sektörde fark oluşturuyor.



15 ülkeye ihracat yapılıyor

Gedik Piliç, aktif olarak BAE, Filipinler, Gana, Gürcistan, Haiti, Hong Kong, Irak, Katar, Kıbrıs, Kırgızistan, Liberya, Libya, Rusya, Ürdün ve Vietnam’dan oluşan 15 ülkeye ihracat yapıyor. Toplamda ise 50 civarında ülkenin vatandaşlarına lezzetlerini tattıran Gedik Piliç’ten en fazla ürün gönderilen ve aynı zamanda en uzak olan ülke ise Filipinler.

Bayi ağına da yenilerini ekleyerek büyüyen Gedik Piliç, şu an Türkiye’nin yüzde 80’ninde tüketicisi ile buluşuyor ve en kısa sürede yüzde 100’e tamamlamak için çalışmalara hızla devam ediyor. Yavaş ve emin adımlar ile çok yakında Türkiye’nin her noktasında eksiksiz bulunmayı hedefliyor.

Beyaz et konusunda tüketicilerinin arzu ettiği, ihtiyaç duyduğu ne varsa üretmeyi kendine bir misyon olarak edinen Gedik Piliç, yeni ürün taleplerini özenle değerlendiriyor ve yatırımlarına yön verilmesini sağlıyor. Piliç etinin zengin vitamin, mineral ve protein kaynağı olmasının yanında ekonomik oluşu ile de tüketicilerin aradığı lezzeti her evin sofrasına sunmayı başarıyor. Türkiye’de tavukçuluk sektöründeki denetimlerin, uygulamaların ve ürün kalitesinin Dünya ortalamasının üzerinde olması tüm tüketicilerini memnun ediyor.

