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        Haberler Gündem Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki baba oğul öldü - Güncel haberler

        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:57
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        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul öldü
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        Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen O.K yönetimindeki kamyonet, Alahabalı köyü yakınlarında karşı yönden gelen, Barış Kaya'nın (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Otomobil ve kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaya ile babası Veysel Kaya'nın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan otomobildeki Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ise önce Eşme Devlet Hastanesine, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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