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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta peş peşe iki otomobil çarptı, hayatını kaybetti

        Uşak'ta peş peşe iki otomobil çarptı, hayatını kaybetti

        Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, peş peşe iki otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde öldü. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 02:17 Güncelleme: 12.04.2024 - 02:19
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        Peş peşe iki otomobil çarptı, hayatını kaybetti
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        Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Güney Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, önce H.Ç. (31) idaresindeki otomobil, sonra da arkadan gelen Ş.G. (56) yönetimindeki otomobil çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

        Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

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