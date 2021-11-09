Uşak'ta suç örgütüne operasyon! 0:00 / 0:00

İHA

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip ettikleri silahlı organize suç örgütünün, cebir, şiddet, tehdit, yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev kurşunlama, araç ve iş yeri kurşunlama, senet tahsilatı, kundaklama, kumar gibi suçlara karıştığını tespit etti.

220 polis memurunun katılımıyla, Uşak merkezli, Muğla ve Ankara illerini de kapsayan toplamda 27 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan titiz operasyonda evlerde arama köpekleriyle de arama çalışması yapıldı.

17 şüpheli şahsın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 45 adet av fişeği, 493 adet tabanca fişeği ve 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.