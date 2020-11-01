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Uşak'ta yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta yolcu otobüsünün briket yüklü TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Uşak'ta yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
AA

Mustafa Baydemir'in kullandığı Kamil Koç firmasına ait 43 ES 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İzmir kara yolu Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada İsmail Çetinkaya idaresindeki 64 LP 023 plakalı briket yüklü TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs muavini Adem Uçar'ın (21) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve 7 yolcu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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