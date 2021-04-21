Üst geçide araçlarını bırakıp kaçtılar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, sürücüsünün, yaya üst geçidine bırakıp kaçtığı otomobilin, köprünün bir ayağındaki rampadan yukarı çıkarak ilerlediği, diğer ayağındaki merdivenlerden inmeye çalışırken de korkuluklara sıkıştığını belirledi.

Ekipler, otomobilde bulunanların Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğunu tespit etti. Polis, otomobili kimin kullandığını söyledi ancak iki arkadaş da aracı kullanmadıklarını öne sürdü. İki arkadaşa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.