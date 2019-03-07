Akademisyen, yazar, psikolog ve TV programcısı... Ayrıca bir çok kitabı ve oyunlarıyla halk tarafından çokça merak ediliyor...

ÜSTÜN DÖKMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ VE DAHA FAZLASI

Üstün Dökmen, (d. 1954, İstanbul). Türk akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı. Hâlen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde profesördür.

1971 yılında Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'ni, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. 1986 yılında doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında bitirdi. 1988'de doçentlik, 1995'te profesörlük derecesini aldı.

Sosyal bilimlere ilgi duyuyordu, ancak öncelikle Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'ne kaydoldu. Üçüncü sınıfa gelince fiziğin kişiliğine uygun olmadığını fark etti. Yeniden üniversite sınavlarına girerek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne geçti. Bu bölümden mezun oldu ve aynı bölümde Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) alanında master yaptı. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 1986 yılında doktora, 1988 yılında doçentlik, 1995’te ise profesörlük derecesi aldı. Hâlen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Bir dönem TRT'de Küçük Şeyler adlı bir programı hazırlıyıp sundu.

Dökmen’in çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra dört bilimsel, bir de şiir kitabı vardır. Bu kitaplar sırasıyla; “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları” , “Okuma Becerisi İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma” , “İletişim Çatışmaları ve Empati” , “Sosyometri ve Psikodrama” adlarını taşımaktadır. Şiir kitabının adı “Selam” dır. Meslektaşı Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen’le evlidir; iki kızı bulunmaktadır.

ÜSTÜN DÖKMEN'İN KİTAPLARI

İletişim Çatışmaları ve Empati, 1994 *(2008 yılında Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati adıyla tekrar satışa sunulmuştur)*

Sosyometri ve Psikodrama Kuramsal Temeller / Uygulamalardan Örnekler / Yeni Yaklaşımlar, 1995

Selam, 1996

Varolmak Gelişmek Uzlaşmak, 2000

Yağmurda Yangın, 2002

Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi, 2002

Komşu Köyün Delisi, 2004

Küçük Şeyler, 2004

Oyunlar Otoyolda Piknik / Padişah-ı Hali Osman, 2005

Ladesçi, 2006

Küçük Şeyler 2, 2006

Nokta Nokta Hanımın Hayatı, 2007

Küçük Şeyler 3 Yaşama Yerleşmek, 2008

Küçük Şeyler 4 Eşitler Evi, 2009

Miyase'nin Kuzuları, 2009

İnsanın Korunakları 1 Deriden Kültüre, 2010

İnsanın Korunakları 2 Mimari,2011

Kelebekler ve İnsanlar, 2011

Metrestepe, 2013