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Uyanış Büyük Selçuklu 24. yeni fragman izle - Selçuklu dizisi 23. son bölüm

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 23. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Markus’u tuzağa çeken Melikşah'ın onu öldürüp Tapar’ın intikamını alması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 24. yeni fragman izle - Selçuklu dizisi 23. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 23. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 24. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıçarslan’ın Anadolu’ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus’u tuzağa çeken Melikşah, onu öldürüp Tapar’ın intikamını almıştı. Markus’un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu’nun eline geçmişti. İzakyos, Bizans için hayati öneme sahip olan ve Hristiyanlığın kutsallarından biri kabul edilen bu mızrağı Melikşah’tan almak için ne yapacaktır?

Öte yandan Melikşah’ın kutsal mızrağı ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Sabbah, Melikşah’ın yükselen saygınlığını yok etmek için ne yapacaktır? Bu amaçla İzakyos ile Sabbah’ı yeniden buluşturacak kanlı eylem ne olacaktır?

Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah’ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti’nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. Türkmen Beyleri, Melikşah’a karşı isyan etmeyi kabul edip Tekiş’in saflarına katılacaklar mıdır?

Şelemzar’da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti. Batıni hekimler Darüşşifa’da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal’a Şelemzar’da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti. Şelemzar’da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar’da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı. Gazali, Batıni örgütlenmesini engellemek için ne yapacaktır? Gazali’nin Şelemzar’da olduğunu gören Sabbah; amaçlarına en büyük zararı veren bu İslam âlimine karşı nasıl bir harekete girişecektir?

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