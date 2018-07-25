Xiaomi‘nin Android One temelli yeni akıllı telefonları Mi A2 ve Mi A2 Lite Madrid’te düzenlenen etkinlikte duyuruldu. A1’in halefi olan Mi A2’nin özelliklerini bir önceki modeliyle karşılaştırdık.
Xiaomi Mi A1, 5.5 inç boyutuyla 1080 x 1920 görüntü desteği sunuyordu.
Mi 12 ise 6 inç ekran boyutuna sahip ve 1980 x 2160 piksellik görüntüyü destekliyor.
Corning Gorilla Glass 5 ile donatılan Mi A2, 18:9 ekran oranına sahip.
Mi A2'nin arka kısımda yer alan iki kamerasından birisi 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör kullanırken, ikincisi ise 20 Megapiksel çözünürlüğe sahip olan Sony IMX376 sensörünü kullanıyor.
Bir önceki model olan Mi A1’in arkasında 12 megapiksellik iki kamera bulunuyordu. Ön kısmında ise 5 magapiksellik bir kamera daha vardı.
Mi A2’nin ise ön kısımda yer alan IMX376 sensörüne sahip kamerası 20 MP çözünürlük sunuyor.
Mi A2, Huawei'de gördüğümüz üzere yapay zeka ile 12 farklı sahneyi tanıyarak buna uygun çekimler yapabiliyor.
2 mikrometre piksel boyutunun yanı sıra 1.75 diyafram aralığı sayesinde düşük ışıkta da başarılı kareler yakalayabildiği belirtiliyor.
Mi A1’de Qualcomm Snapdragon 625 kullanılırken Mi A2’de Snapdragon 660 çalışıyor.
iPhone X, Huawei P20 Pro gibi üst seviye cihazlarda bulunan yüzle kilit açma (face unlock) sistemi de Xiaomi'nin yeni gözbebeğinde yer alıyor.
Xiaomi Mi A2’nin 4 GB RAM + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza olmak üzere 3 ayrı seçeneği var.
Mi A2’nin dahili hafızası MicroSD kart ile yükseltilebiliyor.
Mi A2’nin 3010 mAh bataryası bulunurken, A1’de 3080 mAh batarya vardı ancak hızlı sarj teknolojisi gelişmemişti.
5 Eylül 2017’de satışa çıkan Mi A1, 186 dolarlık fiyat etiketine sahipti.
Xiaomi Mi A2’nin 32 GB kapasiteli versiyonu 250 Euro, 64 GB olanı ise 280 Euro ve son olarak 128 GB kapasiteli modeli 350 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Yeni cihazın Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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