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        Haberler Sağlık Uyku hastalarının internetten aldığı ilaçlar tehlike oluşturuyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Uyku hastalarının internetten aldığı ilaçlar tehlike oluşturuyor

        Uyku hastalıklarının tedavisinde internet üzerinden erişilebilen bitkisel veya ilaç içerikli ürünler hakkında uyaran Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, "İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli farklı ürünlerin kontrolsüz olması, kesinlikle sıkıntı oluşturabiliyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:27
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        İnternetten alınan 'uyku ilaçları'na dikkat!
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        Günümüzde sık rastlanan uyku hastalıkları, insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Gündelik yaşantı, iş ve sosyal hayat, uyku problemlerine bağlı olarak olumsuz etkilenebiliyor. Uyku problemi yaşayan kişilerin her ne kadar uyku hekimlerine başvuru yapması önerilse de, birçok hasta internet üzerinden bitkisel ve ilaç içerikli ürün kullanıyor. İnternetten alınan ürünlerin kontrolsüz kullanımı ise tedaviden ziyade sıkıntılara neden olabiliyor.

        "UYKU HASTALIKLARININ TEŞHİSİ DE TEDAVİSİ DE UYKU HEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILMALI"

        Uyku hastalığı ile mücadele veren hastaların internetten alarak kontrolsüz şekilde kullanacağı ürünlerin tehlike oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, “Uyku hastalıklarının hem teşhisi hem de tedavisi, uyku hekimleri tarafından yapılmaktadır. Tabii uyku ile ilgili olan sorunlar için uyku hekimlere bazen ulaşım zor olabiliyor. Kişilerin daha kolayına gelen internet üzerinden bilgilendirme veya internet üzerinden bazen bitkisel, bazen ilaç kökenli farklı ürünleri tedarik edip kullanması mümkün olabiliyor. Fakat bunların kontrolsüz olması, kesinlikle sıkıntı oluşturabiliyor” dedi.

        UYKU PROBLEMLERİ OLANLARA 'DOKTORA BAŞVURUN' UYARISI

        İnternetten erişilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmasının büyük önem taşıdığını ve hastaların uyku hekimlerine başvurmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

        “Çünkü ilaç olarak tabir ettiğimiz ürünlerin mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Tıbbi ürünler var, bazen biz de bunlara rastlıyoruz. Bu ürünlerin de mutlaka Sağlık Bakanlığı sertifikasyonu olması gerekiyor. Çünkü bunların kişiye önce zarar vermemesi ondan sonra faydalı olması gerekiyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilendirmelere riayet edilmesi şart. Bütün hastalarımızın uyku problemleri varsa er veya geç mutlaka uyku hekimleriyle başvurmasını öneriyoruz.”

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