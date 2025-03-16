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        Haberler Dünya Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı | Dış Haberler

        Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı

        Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekibin NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:33
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        Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip ulaştı
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        SpaceX'in, uzayda mahsur kalan iki astronotun yerine geçecek ekibi taşıyan kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi. Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı.

        ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim alacak. Wilmore ve Williams'ın gelecek hafta Dünya'ya dönmeleri planlanıyor.

        Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

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