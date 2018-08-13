Kimisi oyuncu kimisi şarkıcı... Bu ünlülerin uzaylılara inandığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte uzaylılara inanan ünlüler...
1
1|29
Zayn Malik
Sevilen şarkıcı One Direction'dan ayrılmak istediğini fark ettiğinde paranormal bir karşılaşma yaşadığını açıkladı.
2
2|29
Gigi Hadid
Sevgilisi Zayn Malik ile uzaylılara inanan Gigi Hadid bir röportajında kendisinin ve sevgilisinin hayatın Dünya'nın ötesinde olduğuna inandığını açıkladı.
3
3|29
Nick Jonas
Şarkıcı Nick Jonas uzaylıların olduğuna neredeyse emin. Jonas'ın uzaylılarla ilgili açıklamaları şu şekilde:
4
4|29
"Los Angeles'daki arka bahçemdeydim, gökyüzüne baktım ve uçan daireler gördüm. Arkadaşıma bakıp görüyor musun, yoksa aklımı mı kaybediyorum? dedim." Ancak Jonas'ın gördüğünün daha sonra füze testi olduğu açıklandı.
5
5|29
Kardashian kardeşler
Kardashian kardeşlerin hepsi UFO'ya inandığını açıkladı. Khloe Kardashian, 2015 yılında gökyüzünde gördüğü garip ışıklar üzerine attığı bir tweetle uzaylılara inandığını gösterdi.
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı açıklamalarla uzaylılara inandığının sinyalini veriyor.
9
9|29
Megan Fox
Megan Fox, uzaylılara inanmakla beraber, uzaylılarla ilgili çekilen program, film ve belgesellerin de hayranı...
10
10|29
Jaden Smith
Şarkıcı, bir açıklamasında bu evrende yaşayan tek varlık olduğunu kabul etmenin yanlış olduğunu söyledi.
11
11|29
Katy Perry
2014'te verdiği röportajda pop yıldızı Katy Perry geniş bir inanç alanı olduğunu söyledi.
12
12|29
"Her şeyi manevi bir mercekle görüyorum. Astrolojiye inanıyorum, uzaylılara inanıyorum, yıldızlara bakıyorum ve hayal ediyorum: Tek yaşam biçiminin bizimkisi olduğunu düşünmek ne kadar kendini beğenmişçe."
13
13|29
Tom Delonge
Ünlü sanatçı "Uzaylılar var" adlı bir şarkı yazmıştı.
14
14|29
Alicia Keys
"Hepimiz gecenin bir saatinde uçan bir şeyler görmedik mi? Bu uçan şeylerin hepsinin uçak olması imkansız" şeklinde konuşmuştu.
15
15|29
Fran Drescher
Aktris Fran Drescher, bir açıklamasında dünya dışı varlıklar gördüğünü söylemişti.
16
16|29
Robbie Williams
Ünlü şarkıcı şarkıcılığı bırakıp UFO araştırmalarında bulunmak istediğini söylemişti. Hatta uzaylıları gördüğünü de anlatmıştı.
17
17|29
Amy Adams
Rol aldığı Arrival filminden çok etkilenmiş olacak ki Amy Adams da UFO'lara inanan ünlülerden...
18
18|29
Demi Lovato
Şarkıcı Demi Lovato bir konuşmasında uzaylıların gerçek olduğunu ısrarla vurgulamıştı.
19
19|29
Olivia Newton-John
Oyuncu, küçükken havada uçan bir cisim gördüğünü ve bu cismi tanımlayamadığını belirtti.
20
20|29
Dan Aykroyd
Oyuncu, 2010 yılında bilimin UFO'ların var olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.
21
21|29
Sigourney Weaver
Ünlü oyuncu da "Evrende yaşayan tek varlık biz olamayız" açıklamasında bulunmuştu.
22
22|29
Russell Crowe
Russel Crowe da UFO'lara inanan oyuncular arasında.
23
23|29
Miley Cyrus'un babası Billy Ray Cyrus
Miley'in babası uzaylılara inanmakla kalmayıp UFO'lara büyük bir hayranlık duyuyor.
24
24|29
Mick Jagger
Şarkıcının evinde UFO dedektörü var.
25
25|29
Will Smith
Sanatçı Will Smith, evrendeki tek varlığın insan olmadığını aktaran ünlüler arasında...
26
26|29
Halle Berry
Güzel oyuncu yaşayan tek türün bizler olmadığını açıkladı.
27
27|29
Keanu Reeves
Sevilen oyuncu, uzaylılarla tanışmaya oldukça hevesli...
28
28|29
Victoria Beckham
Güzel isim, UFO gördüğünü yetkililere bildirmişti.
29
29|29
Tom Cruise
Ünlü oyuncu evrenin çok büyük olduğunu açıklayarak UFO'ya inandığını söyledi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.