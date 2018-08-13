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Uzaylılara inanan ünlüler

13.08.2018 - 10:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimisi oyuncu kimisi şarkıcı... Bu ünlülerin uzaylılara inandığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte uzaylılara inanan ünlüler...

  • 1 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    1 | 29

    Zayn Malik

    Sevilen şarkıcı One Direction'dan ayrılmak istediğini fark ettiğinde paranormal bir karşılaşma yaşadığını açıkladı.

  • 2 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    2 | 29

    Gigi Hadid

    Sevgilisi Zayn Malik ile uzaylılara inanan Gigi Hadid bir röportajında kendisinin ve sevgilisinin hayatın Dünya'nın ötesinde olduğuna inandığını açıkladı.

  • 3 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    3 | 29

    Nick Jonas

    Şarkıcı Nick Jonas uzaylıların olduğuna neredeyse emin. Jonas'ın uzaylılarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

  • 4 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    4 | 29

    "Los Angeles'daki arka bahçemdeydim, gökyüzüne baktım ve uçan daireler gördüm. Arkadaşıma bakıp görüyor musun, yoksa aklımı mı kaybediyorum? dedim." Ancak Jonas'ın gördüğünün daha sonra füze testi olduğu açıklandı.

  • 5 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    5 | 29

    Kardashian kardeşler

    Kardashian kardeşlerin hepsi UFO'ya inandığını açıkladı. Khloe Kardashian, 2015 yılında gökyüzünde gördüğü garip ışıklar üzerine attığı bir tweetle uzaylılara inandığını gösterdi.

  • 6 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    6 | 29

    Kendall Jenner uzaylılara inanan ünlüler arasında.

  • 7 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    7 | 29

    Ve de Kylie Jenner...

  • 8 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    8 | 29

    Rihanna

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı açıklamalarla uzaylılara inandığının sinyalini veriyor. 

  • 9 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    9 | 29

    Megan Fox

    Megan Fox, uzaylılara inanmakla beraber, uzaylılarla ilgili çekilen program, film ve belgesellerin de hayranı...

  • 10 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    10 | 29

    Jaden Smith

    Şarkıcı, bir açıklamasında bu evrende yaşayan tek varlık olduğunu kabul etmenin yanlış olduğunu söyledi.

  • 11 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    11 | 29

    Katy Perry

    2014'te verdiği röportajda pop yıldızı Katy Perry geniş bir inanç alanı olduğunu söyledi.

     

  • 12 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    12 | 29

    "Her şeyi manevi bir mercekle görüyorum. Astrolojiye inanıyorum, uzaylılara inanıyorum, yıldızlara bakıyorum ve hayal ediyorum: Tek yaşam biçiminin bizimkisi olduğunu düşünmek ne kadar kendini beğenmişçe."

  • 13 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    13 | 29

    Tom Delonge

    Ünlü sanatçı "Uzaylılar var" adlı bir şarkı yazmıştı.

  • 14 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    14 | 29

    Alicia Keys

    "Hepimiz gecenin bir saatinde uçan bir şeyler görmedik mi? Bu uçan şeylerin hepsinin uçak olması imkansız" şeklinde konuşmuştu.

  • 15 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    15 | 29

    Fran Drescher

    Aktris Fran Drescher, bir açıklamasında dünya dışı varlıklar gördüğünü söylemişti.

  • 16 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    16 | 29

    Robbie Williams

    Ünlü şarkıcı şarkıcılığı bırakıp UFO araştırmalarında bulunmak istediğini söylemişti. Hatta uzaylıları gördüğünü de anlatmıştı.

  • 17 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    17 | 29

    Amy Adams

    Rol aldığı Arrival filminden çok etkilenmiş olacak ki Amy Adams da UFO'lara inanan ünlülerden...

  • 18 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    18 | 29

    Demi Lovato

    Şarkıcı Demi Lovato bir konuşmasında uzaylıların gerçek olduğunu ısrarla vurgulamıştı.

  • 19 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    19 | 29

    Olivia Newton-John

    Oyuncu, küçükken havada uçan bir cisim gördüğünü ve bu cismi tanımlayamadığını belirtti.

  • 20 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    20 | 29

    Dan Aykroyd

    Oyuncu, 2010 yılında bilimin UFO'ların var olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

  • 21 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    21 | 29

    Sigourney Weaver

    Ünlü oyuncu da "Evrende yaşayan tek varlık biz olamayız" açıklamasında bulunmuştu.

  • 22 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    22 | 29

    Russell Crowe

    Russel Crowe da UFO'lara inanan oyuncular arasında.

  • 23 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    23 | 29

    Miley Cyrus'un babası Billy Ray Cyrus

    Miley'in babası uzaylılara inanmakla kalmayıp UFO'lara büyük bir hayranlık duyuyor.

  • 24 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    24 | 29

    Mick Jagger

    Şarkıcının evinde UFO dedektörü var.

  • 25 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    25 | 29

    Will Smith

    Sanatçı Will Smith, evrendeki tek varlığın insan olmadığını aktaran ünlüler arasında...  

  • 26 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    26 | 29

    Halle Berry

    Güzel oyuncu yaşayan tek türün bizler olmadığını açıkladı.

  • 27 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    27 | 29

    Keanu Reeves

    Sevilen oyuncu, uzaylılarla tanışmaya oldukça hevesli...

  • 28 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    28 | 29

    Victoria Beckham

    Güzel isim, UFO gördüğünü yetkililere bildirmişti.

  • 29 Uzaylılar gerçekten var mı? İşte uzaylılara inanan ünlüler
    29 | 29

    Tom Cruise

    Ünlü oyuncu evrenin çok büyük olduğunu açıklayarak UFO'ya inandığını söyledi.

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