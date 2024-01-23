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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Tuvalette telefon kullanmak ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor!

        Uzmanlar uyarıyor! Tuvalette telefon kullanmak ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor!

        Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen tuvalette telefon kullanma alışkanlığı, birçok kişi için kaçınılmaz hale geldi. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Tuvalette telefon kullanmanın potansiyel risklerini ve bu alışkanlıktan kaçınmanın önemini bilmek gerekiyor. İşte tuvalette telefon kullanmanın sağlık üzerindeki etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:17
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        Tuvalette telefon kullanmak, pek çok kişi için rahatlatıcı bir alışkanlık gibi görünebilir, ancak uzmanlara göre bu alışkanlık ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Peki, tuvalette telefon kullanmanın sağlık üzerindeki riskleri nelerdir? İşte detaylar.

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        SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKABİLİR

        Uzun süre telefonla tuvalette oturmak, hemoroid, anal fissür ve hatta rektumun anal açıklıktan dışarı çıktığı ve potansiyel olarak ameliyat gerektiren rektal prolapsus gibi rektal ve anal sorunlara yol açabilir.

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        KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK

        Telefonda takılarak uzun bir zamanı tuvalette geçirmek oldukça kötü bir alışkanlıktır. Bu konuyla ilgili Dr. Saurabh Sethi, "Büyük tuvaletinizi yaparken telefonunuza bakarak tuvalette uzun süre kalmak rektum ve anüsünüz üzerinde baskı ve ağrı yaratabilir. Bu da hemoroid (basur) ve makat çatlağı (anüs fissür) ve rektumun sarkmasına neden olur" ifadelerini kullanmıştır.

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        AMELİYAT GEREKTİREBİLİR

        Johns Hopkins Tıp Fakültesi ve Cleveland Clinic, makat çatlağı ve hemoroidin çok can yakıcı ve tehlikeli olduğu konusunda uyarılar yaparken en büyük problemin de rektum sarkması olduğu belirtiliyor. Bunun yanında Dr. Sethi konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "En ciddisi rektumun sarkması. Yetişkinlerde bunu iyileştirmek için ameliyat gerekebilir" diyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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