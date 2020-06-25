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Uzmanlardan 'KKKA' alarmına dikkat çeken uyarı: Kene saldırıları ve vakalar artacak

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin açıklıklarını gidermek ve ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, kenelerin saldırıya geçeceklerini ve vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

KKKA
İHA

Türkiye’nin korona virüse kilitlendiği bir dönemde eski kabus olarak bilinen ve bu yıl 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde 480 vakanın görüldüğü, 15 kişinin de hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) yaz mevsimiyle birlikte kendini göstermeye başladığına dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, kenelerin bir sürü hastalığı insanlara ve hayvanlara bulaştırdığını söyledi.

ALINACAK ÖNLEMLER

Hayvanlarını otlatmaya çıkan kişilerin ve piknik için meralık alanları kullanan kişilerin özellikle bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan İlgü, keneyi vücuduna yapışmadan görebilmek için beyaz giysiler giyilmesi çağrısında bulunarak, paçaların mutlaka çorapların içine sokulması gerektiğini ve eve girmeden kıyafetlerin temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Keneleri ezerek öldürmenin çok tehlikeli olduğunu ifade eden İlgü, kenenin üzerine kolonya, alkol ve mazot döküp yakılmaması gerektiğini, eğer yakılırsa kenenin kasılıp mikropları vücuda tükürüp hastalığın yayılmasına neden olacağını söyledi.

VÜCUTTAN ÇIKARILIRKEN ÖLDÜRÜLMEMELİ

“Keneyi çıkarmak için en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir” diyen İlgü, Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kenelerin vücuttan çıkartılırken öldürülmemesi gerektiğini önemle ifade etti.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480'e ulaştı,15 kişi ise hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilmişti.

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