Heyecan başladı

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HABERTURK.COM

2 Ekim'de başlayacak 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler, Altın Portakal heykelleri için jüri karşısına çıkacak.

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını; Polonyalı yönetmen Dorota Kędzierzawska yürütecek. Lodz Üniversitesi, Rusya Devlet Sinematografi Üniversitesi ve Polonya Film Okulu'nda film ve tiyatro üzerine tamamladığı eğitim hayatının ardından birçok ödüllü kısa film ve belgesel yöneten Dorota Kędzierzawska, 1991'de çektiği ilk uzun metrajı Devils ve 1994 yapımı ikinci uzun metrajı 'Kargalar', Cannes Film Festivali'nde ödüller kazanmıştı. 2010 yapımı 'Yarın Daha Güzel Olacak' filmiyle Berlin Film Festivali'nde Büyük Ödülü kazanan yönetmen jüriye başkanlık edecek.

Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kosta Rika, Meksika, Monako ve Rusya yapımları 10 film Türkiye'de ilk kez 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Aurora...

Paz Fábrega‘nın istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu sadelik içerisinde anlatan, duygulara ve değişen rollere hassasiyetle odaklanan filmi.

'Ali ve Ava'...

Clio Barnard'ın yazıp yönettiği, müzikle sarmalanmış ve mizah dolu etkileyici bir çağdaş aşk hikâyesi.

Gelecek...

Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi'nin hem İtalyan gençliğinin ve ülkenin portresini çizdikleri, hem de küresel belirsizliğe derin bir bakış sundukları Cannes ve Toronto Film Festivalleri'nde gösterilen filmleri.

İşçi ve Patron...

Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali'nde 'Yönetmenlerin On Beş Günü' bölümünde gösterilen, çağdaş Uruguay'ın ekonomik ve sosyal karşıtlıklarına iki adamın dostlukları aracılığıyla baktığı, sınıf ve vicdan üzerine filmi.

Libertad...

Clara Roquet'in bu yıl Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan, iki genç kızın yaz arkadaşlığını duyarlılıkla ele aldığı, bu sırada kamerasını yetişkinlerin dünyasına çevirmeyi ve göçmen işgücüne dayalı ev içi emeğini de sorguladığı filmi .

Tel Örgüdeki Delik...

Joaquin del Paso'nun Venedik Film Festivali'nde gösterilen, kurduğu psikolojik gerilim atmosferiyle, kör inançlarla beslenen otoriter dünyanın sarsıcı bir portresini sunan ve izleyiciyi insanlık durumunun derin karanlığıyla yüzleşmeye davet eden filmi.

Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam...

Venedik Film Festivali'nde beğeni ile karşılanan, yönetmen Teemu Nikki'nin sevdiğine ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuk yapması gereken kör ve MS hastası bir adamın yaşadıklarını anlattığı, aşkın engel tanımazlığına vurgu yapan filmi.

Yolculuk...

Florence Miailhe'in cam üzerine çizdiği resimlerle büyüleyici bir şekilde canlandırdığı, iki kardeşin olağanüstü maceralarla dolu mücadelesiyle sığınılacak güvenli limanların birer birer yok olduğu günümüz dünyasının keskin bir portresini sunduğu ilk uzun metraj canlandırma filmi.

Aile...

Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde gençlik ödülünün sahibi olan, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne seren filmi

4. Sokaktaki Pansiyon...

Levan Koguashvili'nin bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis'ten Brooklyn'e seyahate eden eski güreşçi Kakhi'nin hikâyesini anlattığı, Tribeca Film Festivali'nden 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve başroldeki Levan Tedaishvili'ne 'En İyi Oyuncu' ödülü kazandıran, göçmenlerin iki dünyanın da dışına düşen hayatları ve yalnızlıkları üzerine yapılan klasik filmi.