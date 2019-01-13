Beşiktaş'ta Vagner Love krizi sürüyor... Brezilyalı futbolcu, ülkesinin basınına son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vagner Love, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çıkıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim. Şenol Güneş beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona 'Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim' dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor" diye konuştu.

34 yaşındaki futbolcu, Corinthians'tan teklif aldığını ve eğer transfer olursa şampiyon olmalarına yardımcı olmak istediğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vagner Love ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vagner Love'un da alacağı var ancak FIFA'ya gidecekse uçaklar var. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. Belirli bir bonservis bedeli ödedik, kimse bize akılsız gözüyle bakmasın" demişti.

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