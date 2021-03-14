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Son dakika haberler... İzmir' de eşini öldüren kocadan tüyler ürperten savunma!

İzmir'de eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş'ın (34) ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği ortaya çıktı. Korkunç olaydan sonra yakalanan şüphelinin, daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi

VAHŞİ CİNAYET! Eş katilinden tüyler ürperten savunma! - Haberler
Eş katilinden tüyler ürperten savunma!
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DHA

Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hüseyin Temurtaş saklandığı evde yakalandı

DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Temurtaş'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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