Vahşi yaşam fotoğrafçısı fare ailesine bahçe hazırladı

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Simon Dell, kimi zaman avını izleyen tilkinin, kimi zaman da yanına bile yaklaşamayacağımız aslanların fotoğraflarını çekiyor. Ancak Dell bu sefer sevimli bir işe imza attı ve evinin arka bahçesine yaptığı oyun parkındaki fareleri kaydetti