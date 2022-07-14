Vaka sayılarında ürküten artış! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 iken bu sayı 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişiye ulaştı. 31 kişi ise yaşamını yitirdi.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BULAŞICI VARYANTLAR"

Vaka sayılarındaki artış Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ile BA.5'e bağlanırken, bu alt varyantların, mRNA aşılarına 4 kat daha dirençli olduğu belirtiliyor.

Medical News Today'de yer alan habere göre, şu anda ABD'deki yeni Covid-19 vakalarındaki baskın türler BA.4 ve BA.5 alt varyantları.

The Guardian'da yer alan habere göre, BA.4 ve BA.5 alt varyantları, şimdiye kadarki en bulaşıcı varyantlar. Önceden geçirilmiş enfeksiyon ve aşılar, BA.4 ve BA.5'e karşı fazla koruma sağlamıyor ve bağışıklıktan kolayca kaçabiliyor.

mRNA AŞILARINA 4 KAT DİRENÇLİ

Araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının, daha önceki türlere göre mRNA aşılarına 4 kat daha dirençli olduğunu buldu.

BA.4 VE BA.5 NEREDEN ÇIKTI?

BA.4 ve BA.5 alt varyantları, ilk olarak nisan ayında Güney Afrika'da görüldü ve hızla dünyaya yayıldı. Yüksek bulaşıcılığı olan virüs, insan hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanarak onlara girebilmeleri için spike proteinlerinde mutasyonlar taşıyor.

Nature Trusted Source dergisinde yakın zamanda yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bulgular, BA.4 ve BA.5'in, BA.2'ye kıyasla mRNA aşısı yapılan kişilerde antikorlara karşı en az 4 kat daha dirençli olduğunu gösteriyor.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI ARTIRABİLİR

BA.4 ve BA.5'in ülkeleri farklı şekilde etkileyebileceğini belirten uzmanlar, vaka sayıları fazla olsa da önceki Omicron dalgasından biraz daha düşük bir ölüm oranı olduğunu, son zamanlarda Güney Afrika'da hastaneye yatışlarda küçük bir artış meydana geldiğini belirttiler. Öte yandan Portekiz gibi ülkelerin BA.4 ve BA.5'ten daha ciddi bir şekilde etkilendiği vurgulanırken, ülkede Güney Afrika'dan daha yüksek bir aşı oranı olmasına rağmen, daha yaşlı bir nüfusa sahip olduğundan hastaneye yatış ve ölüm oranlarının daha fazla olduğu kaydedildi.

PROF. DR. ŞAHİN: UYARLANAN AŞILAR DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, son çalışmaların daha önce geliştirilen Covid aşılarının, koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha az etkili olduğunu gösterdiği açıklamasında bulunmuştu.

Şahin, yaptığı bir açıklamada da, "Gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyoruz" diyerek, "Çok yoğun ve olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga kapıda. Bunun zararsız olacağına dair elimizde bir veri yok. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Omicron'a uyarladığımız aşılarımız olmuştu. Uyarlanan aşıların daha iyi performans gösterdiğine dair veri paylaştık" demişti.

YENİ VERSİYON AŞILAR GELİYOR

AA'ya açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise "Özellikle Omicron'un alt türleri BA.4 ve BA.5'in hem hastalığı geçirmeyle hem de aşıyla oluşmuş antikorların etkisini azalttığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi sağlık otoriteleri, aşıların içeriğinin yeni varyantlara göre düzenlenmesi tavsiyesinde bulundu. Aşı firmaları da eylül sonuna kadar bu yeni versiyon aşıların piyasaya çıkacağını açıklamaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'DEN ÜLKELERE ÇAĞRI

Küresel Covid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5'in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ghebreyesus, "Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor" ifade etti.

DSÖ üyesi ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus, Covid-19'la mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme gerekliliğine dikkat çekti.