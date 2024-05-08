Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti
Vodofone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, altyapısında yetişen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı
Giriş: 08.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:14
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için "Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.
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