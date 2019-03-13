Vakıfbank müfettiş yardımcılığı için başvuru yapacak olan vatandaşların girecekleri yazılı sınavı iki oturumdan oluşuyor. Bunun yanında birinci oturumda yer alan genel yetenek ve yabancı dil testleri, sınava katılacak tüm adaylar için zorunludur. Peki, sınava katılmak isteyenlerde aranan şartlar neler? İşte detaylar...

SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR

1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

5- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin;

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat),Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,

Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri,

Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları veya 31.07.2019 tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmaları,

6- Adayların 28.04.1991 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

7-Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir)

8- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

9- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka'nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez ancak daha önce Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp yazılı sınavı kazanan ama sözlü sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilir.)* gerekmektedir.

* Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer sözlü sınavlarından elenmiş adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

SINAV TARİHİ, YERLERİ ve ADAYIN SINAVA GELİRKEN YANINDA GETİRMESİ GEREKN BELGELER

Yazılı Sınav, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 28.04.2019 Pazar günü 10.00'da ve 14.00'te olmak üzere iki oturum halinde, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.04.2019 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nin http://sinav.boun.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek "Sınav Giriş Belgesi"ni alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli kimlik belgesi'nin aslını (Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi),kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara e-posta ile bildirilecektir.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü iki (2) oturumda yapılacaktır. Yazılı sınavı oluşturan tüm testler çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorulardan oluşmaktadır.

BİRİNCİ OTURUM

Birinci oturumun ilk seansında adaylara önce Genel Yetenek Testi kitapçığı dağıtılacaktır. İlgili testin süresinin sona ermesiyle birlikte kitapçıklar toplanacak ve ara verilmeden Yabancı Dil Testine geçilecektir.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturumda ise Alan Testleri yanıtlanacaktır.

1. Sınav Kapsamında Adayların Cevaplayacağı Testler

a) Genel Yetenek

Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl Yürütme

b) Ekonomi

İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Para/Banka/Kredi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi

c) Yabancı Dil

İngilizce, Fransızca, Almanca (Adaylar Başvuru Formunu doldururken yukarıdaki yabancı dillerden birini seçeceklerdir)

d) Hukuk

Hukuk 1:

Ticaret Hukuku (İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku),Bankacılık Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aileler Hukuku, Eşya Hukuku),Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku

Hukuk 2:

Ticaret Hukuku (İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku),Bankacılık Hukuku, İş Hukuku

Hukuk 3:

Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aileler Hukuku, Eşya Hukuku),Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku

Hukuk 4:

Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku

e) Mühendislik

Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları

f) Muhasebe

Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe Konuları.

g) Maliye:

Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi.

h) Bilgisayar:

Bilgisayar 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

Bilgisayar 3: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Temel Seviyede Programlama, Proje Yönetimi

2. Seçmeli/Zorunlu Alan Test Ayrımı

Birinci oturumda yer alan Genel Yetenek ve Yabancı Dil Testleri, sınava katılacak tüm adaylar için zorunludur.

İkinci oturumda yer alan Alan Testleri ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan Seçmeli Alan Testleri'nden sadece bir tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken Alan Testini seçmemesi ya da yanlış bir test seçmesi halinde, adayın Seçmeli Alan Testi Bankaca re'sen belirlenecektir.)

3. Sınavda Başarı Esası

Yazılı sınav notu 100 üzerinden hesaplanmaktadır.

Baraj 1:Yabancı Dil testi puanı 70'in ve Genel Yetenek testi puanı 65'in altında olan adaylar "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı"nda başarısız sayılacaktır.

Baraj 2: Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerin puan ortalaması 50'nin altında olan adaylar "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı"nda başarısız sayılacaktır.

Baraj 1 ve Baraj 2'deki şartları sağlayan adayların Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerden aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere;

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ilk 7 kişi,

Hukuk bölümünden ilk 6 kişi,

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümlerinden ilk 6 kişi,

Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden ilk 6 kişi,

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat),Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden ilk 100 kişi,

"Müfettiş Yardımcılığı Sınavı"nda başarılı sayılacaktır.

Baraj 1 ve Baraj 2'de başarılı olup ortalama puana göre bölümler itibarıyla başarılı sayılan son adayla aynı puanı alan kişiler de başarılı sayılacaktır.

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

Sınava Başvuru Aşamaları;

Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sınav giriş ücretini (50 TL) yatırmaları gerekmektedir.(Tahsil edilen sınav giriş ücretlerinin tamamı, Bankamız tarafından, sınav hizmet bedeli olarak Boğaziçi Üniversitesi hesaplarına gönderilecektir)

Sınav giriş ücreti, 25.02.2019 Pazartesi günü saat 10.00'dan 15.03.2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tüm VakıfBank Şubelerinden, 23.30'a kadar da VakıfBank ATM'leri ve mobil/internet bankacılığı kullanılarak ödenebilecektir (EFT ve diğer ödeme yöntemleri kabul edilmeyecektir). Ödeme yapılırken adayın T.C. Kimlik Numarası ile ev veya cep telefonu bilgilerinin girişi zorunludur.

Sınav giriş ücreti ödendikten sonra "www.vakifbank.com.tr" adresinde yer alan "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" üzerinden online olarak sınav başvurusu gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru ekranında "Kayıt Ol" linkine tıklayarak şifrelerini kendileri oluşturacaktır.

"Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu"na erişim 15.03.2019 Cuma günü saat 23.59'a kadar açık tutulacaktır.

Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve cepheden çekilmiş olmalıdır.

Sistem üzerinden başvurusunu tamamlayan adayların Bankamıza herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesinde;

- Nüfus cüzdanı(T.C. Kimlik Kartı),üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK'ten onaylı denklik belgesinin fotokopisi,

- Askerlik terhis veya tecil belgesi ile yerleşim yeri(ikametgah) belgesinin fotokopileri,

- 2 adet vesikalık fotoğraf ve Adli Sicil Kaydı,

talep edilecektir.

Yazılı sınavı kazanmasına rağmen, 31.07.2019 tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz edemeyen adaylar başarısız sayılacaktır.

DİKKAT, ÖNEMLİDİR

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formunda" belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınav Sonuçlarına İtiraz Şekli ve Süresi

Yazılı sınav sonuçları sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde "www.vakifbank.com.tr" adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde adaylara duyurulacaktır.)

Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerine sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar gönderilecektir.

Yazılı sınavı kazanamayan adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerine ise sınav sonuçları gönderilecektir.

Adayların sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.