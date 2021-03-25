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VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmanın sevinci yaşanıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmanın mutluluğu yaşanıyor

VakıfBank'ta CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmanın sevinci yaşanıyor
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek organizasyonda toplamda 9'uncu kez finale yükselen VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, "İtalya'ya sadece bir seçenek için gittik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu sezonun en zorlu koşulunda en iyi performansı sergilediklerini belirten Guidetti, "Busto'da sadece savaşçılar gördüm. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çoğu rakibine karşı oynadığı voleybol ile kendini kanıtlamış bir takıma karşı harika bir sonuç aldık. Oyuncularıma gerçekten 'bravo' çünkü ne kadar iyi ve güçlü olduklarını sezonun en zorlu anında gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Rövanş karşılaşmasında 26 sayı üreterek maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise "Bu maç bizim için gerçekten harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçtan çok önemli dersler çıkardıklarına dikkati çeken Haak, şunları söyledi:

"Bu takımla gurur duyuyorum. Harika bir enerji ve agresiflik ile buraya geldik. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Sürekli savaşmaya devam ettik ve asla vazgeçmedik. Bu maçı çok sevdik çünkü bu tarz maçlardan çok oynamıyoruz. Herkes ile çok gurur duyuyorum. Beşinci kupayı gerçekten hak ediyoruz."

Sarı-siyahlı ekibin Sırp pasörü Maja Ognjenovic de ilk maçın kendileri için kötü bittiğini vurgulayarak, "Çok çalıştık. Çok önemli bir maça çıkacağımızın farkındaydık. Direkt 3 set almamız gerektiğini biliyorduk. 3-1 de olabilirdi ama bu maç için çok heyecanlı ve motiveydik. Başından itibaren iyi iş çıkardık. Soyunma odasında konuştuğumuz gibi agresiftik. Hücumda, blokta ve defansta iyi oynadık. Hepsi mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ognjenovic, "Gerçekten çok memnunuz. Fazla rahatlamamalıyız. CEV Şampiyonlar Ligi finalinde de Imoco Volley'e karşı oynamayı iple çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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