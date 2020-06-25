Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden

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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada Kastamonu Nasrullah Kadı Camii Şerifi Vakfı'na kayıtlı Nasrullah Kadı Camisi'nde genel müdürlükçe yapılan kapsamlı onarım sırasında "orijinal süslemelerin badana ile kapatıldığı, hatta yok edildiği" iddiasının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ersoy, cami restorasyonunun, ilgili Koruma Kurulu'nun 17.03.2006 tarih ve 1378 sayılı kararı onaylanan restorasyon projesi ile 19.11.2015 tarih ve 2842 nolu kararı ile onaylanan restorasyon tadilat projesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve restorasyon çalışmasının 2016'da tamamlandığını belirtti.

Raspa çalışmaları sırasında, birbirinden farklı dönemlere ait kalem işi bezeme örneklerinin tespit edildiğini aktaran Ersoy, bu durumun tarihi eser restorasyonlarında sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğuna dikkati çekti.

Birbirinden farklı dönemlere ait olan kalem işi bezemelerin tespit edilmesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Tanman'dan uzman görüşü alındığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Mevcut duruma göre kalem işi bezemeye ilişkin restorasyon tadilat projesi hazırlanmış ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurulmuş ve onaylanmıştır. İlgili Koruma Kurulu kararı doğrultusunda; iki dönem olarak tespit edilen kalem işlerinden öncelikli olarak ilk dönem kalem işi bezemeler ortaya çıkartılmış, eserin kent belleğindeki önemi de göz önünde bulundurularak ikinci döneme ait kalem işi bezemelerin bir kısmı dönem eki olarak kabul edilerek mihrap önündeki kubbenin tamamında ve diğer bir kubbede dilim şeklinde mevcut hali ile bırakılmıştır. Restorasyon kapsamında eserin içindeki tüm hatlar, konumları ne olursa olsun sadece temizlenmiş ve özgün haliyle bırakılmış olup mevcut hiçbir hat yazısı kaldırılmamıştır."