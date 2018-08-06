Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Mathieu Valbuena, hakkında çıkan haberlere Twitter üzerinden eğlenceli bir yanıt verdi. Fransız basınında çıkan "Fenerbahçe satılık listesine koydu" haberlerine tepki gösteren Valbuena, attığı tweet ile iddiaları da yanıtlamış oldu.

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) August 5, 2018

Fransız futbolcu, söz konusu haberlerden birini Twitter hesabından paylaşarak "FIFA'da mı yoksa Football Manager'da mı?" notunu düştü. Haberleri bu şekilde tiye alan Valbuena, FIFA 19 etiketi de kullandı.

Instagram'ın yeni soru sorma özelliğini de kullandı

Yıldız futbolcu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Instagram hikayeler bölümünde de benzeri bir paylaşım yaptı ve popüler sosyal ağın yeni soru sorma özelliğini kullanarak takipçilerine "FIFA mı ve FM mi" dedi.

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