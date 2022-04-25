İşte Türk ajanın özellikleri 0:00 / 0:00

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Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu Valorant’ta oyunseverlerin merakla beklediği yeni Türk ajanı Fade’in özellikleri belli oldu. 28 Nisan’da oyuncularla buluşacak olan ajan, istihbarat toplamaya odaklı tek ajan Sova'nın haricinde farklı bir seçim olanağı sunabilmek için tasarlandı.

Valorant’ta, 28 Nisan itibariyle 4. Bölüm: 3. Kısım başlarken, oyuna Türk Ajan Fade de dahil oluyor. Türk kelle avcısı, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan yeni ajan, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

Türk ajan Fade, şu video ile tanıtıldı:

Tasarımcı Nicholas Smith, Türk ajan ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Amacımız Sova'ya daha farklı bir oynanış tarzına sahip bir rakip getirmekti. Fade istihbarat toplama işini çok daha bireysel olarak hallediyor ve belli bir bölge içinde çok daha etkili çalışıyor (Sova gibi tüm haritayı kapsayan yetenekleri yok). Oyuncunun her daim aksiyona yakın ve bizzat çatışmada olmasını istedik. Ayrıca konumlanma sırasında daha az bel bağlanacak bir istihbarat ajanı olmasını istedik.”

FADE'NİN YETENEKLERİ NELER?

Valorant’tan yapılan bilgilendirmede Türk ajan Fade’nin temel yetenekleri şöyle sıralandı:

- Musallat (E): Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Mıhla (Q): Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Ecel (C): Bir Ecel kuşan. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesini basılı tut.

- Gece Karanlığı (X): Korkunun gücünü kuşan. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.