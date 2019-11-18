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Van'da kan donduran olay

Van’da 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulunan H.C. çıkarıldığı mahkemece “Nitelikli Cinsel İstismar” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van’da 20 yaşlarında bir genç, 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundu. 20 yaşlarındaki H.C. isimli şahıs 12 Kasım akşamı Kazım Karabekir Caddesi civarında su satan 12 yaşlarındaki Suriye uyruklu kız çocuğunu kaçırdı. H.C. zorla götürdüğü kız çocuğuna Akköprü Mahallesi civarında istismarda bulundu.

Olayın duyulması sonrası olay yerinde fenalaşan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, H.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.C. “Nitelikli Cinsel İstismar Suçundan” çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Kasım günü saat 23.00 sıralarında 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir kız çocuğunun yardım istediği şeklinde güvenlik güçlerine ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Olay yerine giden kolluk birimlerinin bulduğu kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Mağdurenin Çocuk İzleme Merkezinde alınan beyanı ve adli raporlarına istinaden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.C, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine derhal gözaltına alınmıştır. Şüpheli H.C'nin 13 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilerek alınan ifadesine müteakiben 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir."

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