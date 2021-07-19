Van Gölü'nün eşsiz koyları yeni evlenen çiftlerin doğal stüdyosu oldu

AA

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki kıyılar, yemyeşil doğası ve seyrine doyumsuz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da ilgi görüyor.

Bitlis ve çevre illerden düğün ve nişan çekimleri için Van Gölü sahillerine gelen yeni çiftler, hem düğün fotoğrafı çekiyor hem de nikahlarını burada kıydırarak unutamayacakları anılar biriktiriyor.

Düğün fotoğrafçısı Ejder Bakırhan, AA muhabirine, yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimi için Van Gölü'nün önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Çiftlerin en mutlu günlerini göl kıyısında çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiğini aktaran Bakırhan şöyle konuştu:

"Bu gölün birbirinden güzel koylarında gelin damat fotoğrafı çekmekten mutluluk duyuyorum. Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin vazgeçilmezi haline geldi. Çevre illerin yanı sıra tüm ilçelerden çiftlerimiz buraları tercih ediyor. Biz de elimizden geldiğince bu mutlu anlarını ölümsüzleştiriyoruz. Van Gölü sahil ve koyları zengin bir görselliğe sahip. Günün her saatinde fotoğraf çekme imkanı sunuyor."

Damat Cihat Kanaç ise Tatvan'da su kenarında büyüdüğünü, eşiyle de burada tanıştığını belirterek, "Mutlu günümüzü Tatvan sahilinde ölümsüzleştirmek için nikah merasimini yaptık. Salgın döneminde olduğumuz için elimizden geldiğince kapalı alanlardan uzak durmaya çalıştık. Açık bir alanda doğa güzelliklerinin olduğu bir yerde nikahımızı kıymak istedik. İstediğimiz gibi güzel bir ortam oldu." diye konuştu.

Gelin Büşra Kanaç da "Çok şirin bir ortam oldu. Geniş ve ferah olduğu için rahatça nikahımızı kıydık. Fotoğraf çekimlerimizi de burada yapıyoruz. Tam istediğim gibi bir ortam oldu. Mutluyuz." dedi.