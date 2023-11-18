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        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Van'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:12 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:12
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        Vanlılar Filistin'e destek için yürüdü
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Van’da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Gazze'ye Işık Ol" yürüyüşü, İpekyolu Belediyesi önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail", "Van uyuma, Filistin'e sahip çık" sloganları attı.

        Beşyol Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okundu, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Daha sonra basın açıklaması yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, her zaman mazlum Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

        Müslümanların bir bela ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Şık, şunları kaydetti:

        "Allah'tan geldik ve Allah'a gideceğiz diye teselli buluyoruz. Bundan dolayı annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız öldüğünde gam yemeyiz. Çünkü bu Allah'ın takdiridir. Şu an insani, imani ve manevi bir kriz var. İnsanlar değerlerini, hassasiyetlerini, duyarlılıklarını yitirdiler. Adeta insanlıktan uzaklaştılar. İşte en büyük felaket budur. Umudumuz halkımız, yeniden imanın ne demek olduğunu bilecek yeni nesiller. Bu ümmet çoğaldıkça, dalga dalga tüm aleme yayıldıkça manevi zaferimizi ilan edeceğiz. O canilerin, kahrolası siyonistlerin bombalarıyla parçalanan yavrularımız, ölenlerden inşallah dirilen bir insanlık, ümmet çıkacaktır. Çünkü parçalanan bedenlerin her bir parçası dünyanın tüm bölgelerine, ülkelerine yayılmakta. Düştüğü yerde bir Filistin ruhu, direniş ruhunu beraberinde getirmekte."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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