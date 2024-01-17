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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarda bulundu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:43
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Van'da temaslarda bulundu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van'da Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Ökten, kentteki programları kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

        Atölyeleri gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden Ökten, üretilen ürünler hakkında Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu'ndan bilgi aldı.

        Daha sonra Vali Haydarbey Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelen Ökten, taleplerini dinlediği öğrencilerle sohbet etti.

        Ötken'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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