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        Van'da elektrik arıza ekibi, kesinti olan bölgeye atlarla ulaştı

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında arıza yaşanan enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye atlarla ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:27
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        Van'da elektrik arıza ekibi, kesinti olan bölgeye atlarla ulaştı
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında arıza yaşanan enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye atlarla ulaştı.

        Elektrik arıza ekibi, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi kırsalında kar ve tipi nedeniyle enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek üzere yola çıkan ekipler, araçlarla ilerleyemeyince yürümeye karar verdi.

        Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aşması nedeniyle yürüyemeyen ekipler mahalle sakinlerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz'ın temin ettiği 3 atla enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, zorlu çalışma sonucu arızayı gidererek evlere elektrik verilmesini sağladı.

        Muhtar Korkmaz, mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisini VEDAŞ'a bildirdiklerini söyledi.

        Köye gelen ekibin zorlu çalışma sonucu arızayı giderdiğini belirten Korkmaz, "Bölgeye gitmek mümkün olmayınca atlarımızı verdik. Onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun. Gece yarısı olsa bile telefon açtığımızda gelip arızaya müdahale ediyorlar." dedi.

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