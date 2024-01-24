Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı

Van'da haklarında toplamda 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün il genelinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan haklarında toplamda 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.