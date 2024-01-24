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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı

        Van'da haklarında toplamda 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:33
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı
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        Van'da haklarında toplamda 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda dün il genelinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan haklarında toplamda 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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