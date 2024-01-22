HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugün adaylarımızı tanıtacağız, belediyecilik anlayışımızla ilgili birkaç kelam edeceğiz ama Gazze bu durumdayken, siyonist İsrail zulümlerine devam ederken biz bu meseleyi gündemimizden düşürmeyeceğiz." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugün adaylarımızı tanıtacağız, belediyecilik anlayışımızla ilgili birkaç kelam edeceğiz ama Gazze bu durumdayken, siyonist İsrail zulümlerine devam ederken biz bu meseleyi gündemimizden düşürmeyeceğiz." dedi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen HÜDA PAR Aday Tanıtım Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı.

Toplantıya katılan Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Filistin'de katliamların ve soykırımın devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Yaşanan bu vahşetin karşısında başka şeyler konuşmak içimizden gelmiyor. Evet bugün adaylarımızı tanıtacağız, belediyecilik anlayışımızla ilgili birkaç kelam edeceğiz ama Gazze bu durumdayken, siyonist İsrail zulümlerine devam ederken biz bu meseleyi gündemimizden düşürmeyeceğiz. Zulmü duyurmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Gündemden düşürmemeliyiz, çünkü katliamlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Çizdikleri dairenin etrafında dönüp dursunlar"

Halkın gündeminde geçimin, siyasetin gündeminde de seçimin olduğunu ifade eden Yapıcoğlu, emekli maaşlarının yükseltilmesini istediklerini aktardı.

Yerelde hizmet odaklı bir siyasetin yapılması gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Peki seçime hazırlanan partilerin gündeminde ne var? Bazıları hizmet odaklı bir şeyler söylüyor ama özellikle ana muhalefet partisi yine bildiğiniz gibi. Onların gündeminde ne var? Önce Genel Başkanları (CHP Genel Başkanı Özgür Özel), mecliste yaptığım bir konuşmada parti programımızı göstermiştim. Programımızı görenler bilir. Bayrağımızın rengindendir. Oradan bir başladı, benden bahsederken 'Elinde hilafet yeşili bir parti programı' dedi. Bir işaret fişeği çakıldı. Arkasından Tevhid bayrağına yönelik saldırılar. Yine bildik numaralar. 'Rejim elden gidiyor' yaygaraları. Çünkü heybede bir şey yok."

"Kendi tabanlarını konsolide etmeleri, bir araya getirmeleri, safları sıklaştırmaları gerekiyor." diyen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Nasıl yapacaklar? 'Ellerinde yeşil bayrak olanlar' ya da 'Parti programlarının rengi yeşil olanlar var ya bunlar gelirse sizin yaşam tarzınıza müdahale edecekler', 'Sizi bilmem nerelere götürecekler', 'Orta Çağ'a götürecekler.' Zırcahil. Orta Çağ kavramının Avrupa için geçerli olduğunu, İslam'ın Orta Çağ'ının olmadığını da bilmiyor. Kendi tarihine, kültürüne yabancı, kendi milletine tepeden bakan bir zihniyet. Batıdan tercüme fikirleri papağan gibi tekrarlıyor, bununla da aydın geçiniyor. Biz onlara kulak asmayacağız. Onlar zaten bulmuş bulacağını. Onları kendi haline bırakın. Çizdikleri dairenin etrafında dönüp dursunlar. Yeri geldiğinde elbette onların cehaletlerini, çapsızlıklarını yüzlerine vurmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz."

Belediyecilik anlayışlarının insan merkezli olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "Hizmet üreteceğiz. Parti programımızı hazırlarken önce insan dedik. İnsan onurunu korumak, maddi ve manevi yönden kalkındırmak, hizmetin en iyisini sunmak için yola koyulduk. Siyasetimizin insan merkezli, hedefimizin de adaleti gerçekleştirmek olduğunu yola çıktığımız günden bu yana söylüyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından HÜDA PAR'ın Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehdi Oğuz, Bitlis Belediye Başkan adayı Cengiz Karakaya ve Ağrı Belediye Başkan adayı Muhammet Arif Yılmaz ile bazı ilçelerin adaylarını tanıttı.