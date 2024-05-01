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        Van'da kaçak avlanmış 1,8 ton inci kefali ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanılan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:45
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        Van'da kaçak avlanmış 1,8 ton inci kefali ele geçirildi
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        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanılan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yakıncak köyü yakınlarında yapılan denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1 ton 800 kilogram inci kefali ve ağ ele geçirildi.

        Canlı olan balıklar suya bırakıldı, 800 kilogram inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 67 bin 558 lira idari ceza uygulandı, aracı 15 gün trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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