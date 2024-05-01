Van'da kaçak avlanmış 1,8 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanılan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yakıncak köyü yakınlarında yapılan denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1 ton 800 kilogram inci kefali ve ağ ele geçirildi.

Canlı olan balıklar suya bırakıldı, 800 kilogram inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.