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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:41
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu.

        Yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Bakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan, "İlçemize yapılan eğitim yatırımları, geleceğimiz olan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine büyük bir katkı sağlayacak. Yapımı tamamlanan okul herkese hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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