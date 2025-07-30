Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 65 NK 106 plakalı minibüs ile 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.