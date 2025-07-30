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        Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:33
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        Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

        Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 65 NK 106 plakalı minibüs ile 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Güvenlik önlemi alan ekipler, yolu trafiğe kapattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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