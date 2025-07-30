Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 65 NK 106 plakalı minibüs ile 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alan ekipler, yolu trafiğe kapattı.
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