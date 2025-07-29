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        Van'da TIR ve otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 kişi yaralandı

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:55
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        Van'da TIR ve otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        VAN’ın Gürpınar ilçesinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 saralarında Gürpınar ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Gevaş yönünden gelen 30 AAF 775 plakalı TIR, çalışmalar nedeniyle tek şeride düşen yola çıkmaya çalışan Adnan Uygar yönetimindeki 10 ZK 063 plakalı otomobile çarptı. Kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Uygar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uygar, eşi ve 2 torunu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gürpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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