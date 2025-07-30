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        Van'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

        VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:05
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        Van'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
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        VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir marketin önünde, arazi anlaşmazlığı yaşadıkları ileri sürülen akraba iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı 3 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Çolak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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