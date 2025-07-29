Çaldıran Kaymakamı Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Kütüphanenin yaz döneminde de hizmet verdiğini belirten Bakan, öğrencileri ve velileri kütüphaneye beklediklerini ifade etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

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