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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:28
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Kütüphaneyi gezen Kaymakam Bakan, kütüphane sorumlusu İlhan Çeçen'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kütüphanenin yaz döneminde de hizmet verdiğini belirten Bakan, öğrencileri ve velileri kütüphaneye beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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