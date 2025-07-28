Babacan: Yüzde 5 ihtimal bile başarılı olsa yine de Terörsüz Türkiye sürecini destekleriz

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA Partisi ) Genel Başkanı Ali Babacan, "1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan bu sürecin şu andaki safhasına baktığımızda örgüt kendi nezdinde karar aldı ve silahlar bırakmaya başladı. Bundan sonrasıyla ilgili gerekli yasal önlemeleri konuşmak üzere de bir komisyonun kurulmaya başlandığı bir aşamadayız. Dedik ki; ‘bu süreç için yüzde 5 ihtimal bile başarılı olsa; yine de destekleriz’ dedik. Böylesine açık bir tutum aldık" diye konuştu.

Van'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir otelde düzenlenen ve partisinin genel merkez yetkilileri ile Van il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bazı illerinde son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarına değinen Babacan, "Özellikle son 2 ayda orman yangınlarının çok sıklaştığı ve yoğunlaştığı günlerden geçiyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden orman şehitlerimiz var. Yangın, söndürme müdahalesinde çalışırken hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var. Onların hepsine ben buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten ülkemiz için orman yangınları denilince ilk akla gelen iklim değişikliği küresel ısınma. Fakat bunun dışında kazayla, istem dışı, ama ihmal ile ortaya çıkan bunlardan söz etmek gerekiyor. Şu anda bu süreç tamamen iktidarın kontrolünde. Yangınla ilgili sürecin çok şeffaf işlemediği için bu yangınların sebebiyle alakalı ülkemizde ciddi bir belirsizlik, bir kafa karışıklığı var. Ancak yangın çıktıktan sonra sebebi neydi diyoruz? Bu konularda da bilinmeyen çok şey var. Sadece iktidarın yönetimiyle ve sadece iktidarın kendi iş denetimine mekanizmalarıyla demokrasiyi biz uygun görmüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden birisi yasamadır. Ama bir başka önemli görevi denetim. Çünkü demokrasilerin olduğu her ülkede meclislerin çok önemli bir denetim fonksiyonu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu denetim fonksiyonunu yerine getirmek ve bu orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak üzere, göreve çağırıyoruz. Yani meclisin mutlaka olağanüstü bir toplantı yapması gerekir ve orman yangınlarıyla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması gerekir. Bu komisyon da hazırlık safhasıyla, tedbir safhasıyla, yangınların çıkış şeklinin araştırılması safhasıyla Türkiye'de, yangınları nasıl önleriz, önlemler, tedbirler üretmek amacıyla çalışmasına da büyük fayda veriyoruz." dedi.