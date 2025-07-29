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        "Konyalı John Wick" yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını eğitime hazırlıyor

        NECMETTİN KARACA - Yazarı olduğu kitabın satışından elde ettiği gelirle daha önce Muş ve Van'da 8 okulun tadilatını yapan Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, bu yıl da Erciş ilçesinde 3 okulun çatı ve duvarlarını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:12
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        "Konyalı John Wick" yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını eğitime hazırlıyor
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        NECMETTİN KARACA - Yazarı olduğu kitabın satışından elde ettiği gelirle daha önce Muş ve Van'da 8 okulun tadilatını yapan Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, bu yıl da Erciş ilçesinde 3 okulun çatı ve duvarlarını boyadı.

        Karaman'da Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli beden eğitimi öğretmeni 41 yaşındaki Aslan, 2020'de kaleme aldığı "Aşk Engel Tanımaz" isimli romanının satışından elde ettiği geliri, çocuklar için harcamaya karar verdi.

        Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzetilen ve çevresinde "Konyalı John Wick" olarak adlandırılan Aslan, 2020'de kendi aracıyla geldiği Van'ın Erciş ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde 8 okulun sıra ve masalarını onardı, duvarlarını boyadı. Aslan, bu yıl da çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için arkadaşıyla Erciş'e geldi.

        İlçedeki 3 okulun daha çatı ve duvarlarını boyayan, çevre düzenlemesini yapan Aslan, berber arkadaşı İsmail Yıldırım ile okul bahçesinde bir araya gelen çocukların saç tıraşını yaptı.

        - "En büyük kazancım çocukların kalbine dokunmak"

        Sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunan Aslan, AA muhabirine, köy okullarının fiziki koşullarını iyileştirerek öğrencilere daha sağlıklı bir ortamda eğitim alma fırsatı sunmaya çalıştığını söyledi.

        Sosyal medyada kendisini takip edenlerin desteğiyle kitap sattığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Bazıları kitabı 5 bin, 1000 ve 250 liradan alarak destek verdiler. Bütün gelirini köy okullarına harcıyoruz. Bu, bize mutluluk veriyor. Elimizdeki imkanları değerlendirmeye çalıştık. Kendi aracımızla yola çıktık. Yolda durdurup, kitap alan çok oldu. Bizim için harika bir faaliyet oldu. Bütün Türkiye'ye, takipçilerime teşekkür ederim. Kitabımın satışıyla Erciş'te üç tane daha okula başladık. Çalışmaları kısa sürede tamamladık. Kitabın bütün gelirini köy okullarına aktardık. En büyük kazancım çocukların kalbine dokunmak, yüzlerinde bir gülümseme elde etmek. Bu, harika bir şey."

        - "Çocukların mutluluğu bize yetti"

        Gönüllü olarak çocukların saç tıraşını yapan berber Yıldırım ise "Sosyal sorumluluk projesine ben de destek olmak istedim. Gönüllü olarak geldim. Okul boyadık. Çocukların gönlüne, kalbine dokunmak istiyorum. Onların saç tıraşını yaptım. Çocukların mutluluğu bize yetti." diye konuştu.

        - "Uzaklardan gelip okulumuzu boyadılar"

        İkizçalı Mahalle Muhtarı Osman Karaman da "Uzaklardan gelip okulumuzu boyadılar. Biz de onlara yardımcı olduk. Okulumuz tertemiz oldu. Çocuklarımız bir an önce eğitime başlamak istiyor. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ederim." dedi.

        Aslan'a teşekkür eden öğrenci Hazal Zorlu da "Okulumu çok güzel boyamışlar. Heyecanla onları izledik. Kısa sürede tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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