Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.