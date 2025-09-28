Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:36
        Van'da gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Çamlık Mahallesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 799 çift ayakkabı ele geçirildi.

        Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

