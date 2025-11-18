Van'da okul servisleri denetlendi
Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, araçların ruhsat, sigorta, çalışma izinleri, teknik yeterlilikleri, emniyet kemerleri, okul servis işaretleri ile sürücülerin belgeleri ve alkol kontrolünü yapıldı.
Kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinliklerini de kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.