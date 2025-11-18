Habertürk
        Van'da okul servisleri denetlendi

        Van'da okul servisleri denetlendi

        Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Giriş: 18.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:05
        Van'da okul servisleri denetlendi
        Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, araçların ruhsat, sigorta, çalışma izinleri, teknik yeterlilikleri, emniyet kemerleri, okul servis işaretleri ile sürücülerin belgeleri ve alkol kontrolünü yapıldı.

        Kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinliklerini de kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

