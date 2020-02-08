Van’da hasta kurtarma operasyonu

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar'da hamile kadını yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırmayı başardı.

Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta yer alan Öveçli Mahallesi Yelekli mezrasında oturan 38 yaşındaki Canan Dural'ın sancıları başlayınca yakınlar sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 5 saatin sonunda mezraya ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın doğumuna kısa bir süre kaldığı öğrenildi.

Ayrıca karla mücadele ekipleri, Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi ile Erciş ilçesi Gedikdibi Mahallesi yollarını da açarak buradaki hastalara sağlık ekiplerini ulaştırdı.

Öte yandan, kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 550 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılmadı için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

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