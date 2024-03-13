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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Van'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van'dan da bir müjde vermek istediğini belirterek, "Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:52
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Van'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van'dan da bir müjde vermek istediğini belirterek, "Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız." dedi.

        Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Yumaklı, Van Valiliğini ziyaret ederek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonuyla çıktıkları yolda kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm illere ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

        Bugün tarımsal üretim açısından önemli illerden biri olan Van'ı ziyaret ettiklerini kaydeden Yumaklı, "Bu serhat şehrimizde son 21 yılda uyguladığımız politikalarla güçlü bir tarımsal alt yapının oluşmasını sağladık. Yaklaşık 38,4 milyar liralık yatırım ve desteklerle bu alt yapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında da 23,5 milyar liralık yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Kırsal kalkınma desteklerimiz de devam ediyor. Ağaçlandırma anlamında da 6,6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olduk. Yaklaşık 1,1 milyon dekar alana sahip 14 ovamızı da koruma altına almış olduk. Van'da üretilen 18 ürün de coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı." diye konuştu.

        Van'da bitkisel üretimin geçen sürede 7 kat, süt üretiminin yüzde 133, tarımsal hasılanın da son 21 yılda 19 kat arttığını dile getiren Yumaklı, Van'ın potansiyelini geliştirmek adına gelecek dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim yapılabilmesi adına desteklerin devam edeceğini vurguladı.

        - "Hayvancılık destekleme ödemelerini cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız"

        Son dönemde tarımla, tarımsal üretimle alakalı, sektörün gelişmesi ve sorunlarının çözümüne ilişkin devrim niteliğinde düzenlemelerin yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Kullanılmayan tarım arazilerinden suya göre tarım, tarımsal üretim planlaması, TÜİK ile başlayan tarım sayımı çalışması dahil olmak üzere ülkemizdeki sektör paydaşlarını etkileyecek bütün unsurları göz önüne alarak bu düzenlemeleri hayata geçirdik. Hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini artırmak adına sürünün değişimi, küçükbaş hayvanlara yapılacak olan aşıların ücretsiz şekilde tamamlanması gibi birçok husus yol haritamızda açıklanmış oldu."

        Ülkedeki bütün yetiştiricilerin daha verimli, daha kaliteli, daha üretken şekilde üretimlerini yapabilmesi adına hayvancılık desteklerini yeniden revize ettiklerini anımsatan Yumaklı, bu çalışmanın yayınlanma sürecinde olduğunu, bütün üreticilerin uygulamalarını yayınlanacak olan düzenlemeler kapsamında yürütmüş olacaklarını dile getirdi.

        Küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van'dan bir müjde vermek istediğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Van özelinde iki müjdemiz daha olacak. Su, tarımsal üretim için son derece önemli. Van-Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması Projesi'nin ihalesini 2023 yılının sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde barajın inşasına başlamış olacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip. 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerini suyla buluşturmuş daha verimli ve daha kaliteli üretimin temelini atmış olacağız. Van merkez ve ilçelerinde 215 milyon lira maliyetli 11 taşkın koruma projemizi de 2024 yılı yatırım programımıza aldık. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu sözü bizim de düstur aldığımız bir husustur. Van'da bu manada güçlü tarımı oluşturmak adına üretim yapan, emek sarf eden bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Bakan Yumaklı'ya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp eşlik etti.

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