Van'da eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Van'da eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Van'da eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İpekyolu ilçesinde, şüpheli H.Ş, 10 Mart'ta tartıştığı eşi Z.Ş'yi bıçakla ağır yaraladı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların linç girişiminde bulunduğu zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı, Z.Ş. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Z.Ş'nin tedavisi devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.