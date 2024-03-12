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        Başkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:18
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        Başkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Başkale Belediyesi konferans salonunda Başkale Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Vali Özdemirhan Ortaokulunca düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Savcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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