Başkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Programa, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Savcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başkale Belediyesi konferans salonunda Başkale Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Vali Özdemirhan Ortaokulunca düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.