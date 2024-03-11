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        Edremit Belediyesi 10 kadın spor merkezi açacak

        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki kadınların rahatça spor ve sosyal faaliyetlerini yapabileceği 10 kadın spor merkezi açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:08
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        Edremit Belediyesi 10 kadın spor merkezi açacak
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        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki kadınların rahatça spor ve sosyal faaliyetlerini yapabileceği 10 kadın spor merkezi açacak.

        Belediye Başkanı İsmail Say, toplumun tüm kesimine sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti.

        İlçenin birçok köşesine spor tesisleri inşa ettiklerini aktaran Say, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımıza özel spor merkezlerinin olmasını istedik. Kadınlar bu merkezlerden gönül rahatlığıyla faydalanacak. 10 mahalleye önümüzdeki 5 yılda kadın spor merkezleri kuracağız. Kadınlarımız burada hem spor yapacak hem de sosyalleşecek. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."

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