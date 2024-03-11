Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 39'u PKK/KCK, 3'ü FETÖ olmak üzere 42 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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