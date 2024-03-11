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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:27
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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 39'u PKK/KCK, 3'ü FETÖ olmak üzere 42 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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